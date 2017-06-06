Верный друг всегда рядом ‒ и на службе, и в спортивном состязании: в Пскове проходят соревнования кинологов ВДВ

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.06.2017 22:58

В Пскове сегодня стартовал всероссийский конкурс кинологов воздушно-десантных войск России под названием "Верный друг". Пять победителей поедут на престижные всеармейские соревнования. Добиться этого права очень непросто.

Служба ‒ она и для четвероногих ‒ служба! Поэтому утро начинается с построения. Лучшие из лучших ‒ двенадцать овчарок с отменным здоровьем ‒ только такие псы попадают на службу в воздушно-десантные войска России. Они ‒ незаменимые помощники в охране военных объектов ‒ как и их хозяева, ездят в командировки. Очередная ‒ в Псков. Чтобы здесь побороться за звание самого "верного друга".

Лестницы, окоп, заборы и барьеры ‒ полоса препятствий, её нужно преодолеть как можно быстрее. Здесь главное, кинологу и собаке, выполнить все испытания, и где нужно поддержать друг друга: иногда в прямом смысле этого слова. За ошибки ‒ штрафные баллы. Правда, если кинологов они серьезно волновали, то четвероногие десантники, почувствовав хорошую погоду и оказавшись среди незнакомых людей, нет-нет да и пытались увлечь всех поиграть.

ВИКТОР КЛЮЕВ, КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ КАРАУЛЬНЫХ СОБАК 45-ОЙ ОТДЕЛЬНОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ БРИГАДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Надо воспитывать собаку с самого маленького возраста, то есть адаптировать её с другими животными, адаптировать с людьми, социализировать их. Все ребята достойные, хотел бы тоже попасть в команду, как и в прошлом году. В прошлом году я был призером, на защите занял первое место на всеармейском конкурсе. Хотелось бы в этом году также выступить достойно.

Но, прежде чем отправиться на всеармейские состязания, нужно доказать на отборочном этапе: ты и твой питомец выше, сильнее и быстрее других. Последнее организаторы конкурса проверяют на дог-биатлоне.

Это полуторакилометровый кросс со стрельбой и штрафными кругами, если в цель не попал. Кроме того существуют для кинологов и другие правила: собаку не обгонять, не тянуть её. Она сама должна рваться вперед. Осложняется все жарой ‒ на улице плюс двадцать ‒ и тем, что трасса для псов незнакомая: её разметили флажками всего за час до испытания.

ВЛАДИМИР КИРНАЖИЦКИЙ, КИНОЛОГ 76-ОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЙ ДИВИЗИИ:

Это собака Барса, она молодая, ей всего полтора года. Конечно, было тяжело. Но мы готовились очень давно уже, на протяжении всего года. Я очень доволен, потому что в её возрасте так выступать ‒ это очень хороший результат. Но, ещё многое и впереди, ещё работать, работать и работать.

Главная цель каждого участника состязания, конечно, поездка в город Дмитров Московской области. В конце июня там будет дан старт всеармейских соревнований. В прошлом году воздушно-десантные войска поднялись там на третью ступень пьедестала почета. В две тысячи семнадцатом ‒ все надеются на победу. Ведь на конкурс отравятся пять кинологов с питомцами: это лучшие команды, что с блеском выдержат все испытания в Пскове.

Виктория Парфёнова, Александр Калинин



