Депутаты высказали свое мнение по поводу отчета Андрея Турчака

Вопросы, которые задавали депутаты, в основном, касались конкретных проблем региона: ремонта дорог, индексации социальных выплат, демографии. При голосовании большинство высказалось за то, чтобы принять отчет администрации о работе.
АНТОН МИНАКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ ЛДПР В ПСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ:
Отчет губернатора был достаточно полный, но не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать в докладе. В частности, вопросы по здравоохранению не были подняты, которые сейчас выходят на федеральный уровень, это и скандал с больницей в Богданово и продолжительное, до сих пор, отсутствие льготных лекарств ‒ от инсулина до более сложных.
ПЕТР АЛЕКСЕЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ПСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ:
Мы видим, что положение населения в нашей области нельзя назвать блестящим. Считаю, что вся работа администрации нашей, партий, политических объединений должна быть направлена на то, чтобы жизнь нашего населения с каждым годом становилась все лучше и лучше.
АЛЕКСАНДР КОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ("ЕДИНАЯ РОССИЯ"):
У нас увеличивается доходная часть бюджета. Псковская область участвует почти во всех государственных программах на условиях софинансирования. Это позволяет нам решить такие серьезные и давно наболевшие проблемы в регионе. Среди них я бы перечислил путепровод в Великих Луках, Северный обход, строительство которого продолжается, это проблема здравоохранения (онкологический диспансер).
Кирилл Радион
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2