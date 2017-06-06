Депутаты высказали свое мнение по поводу отчета Андрея Турчака

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.06.2017 23:16

Вопросы, которые задавали депутаты, в основном, касались конкретных проблем региона: ремонта дорог, индексации социальных выплат, демографии. При голосовании большинство высказалось за то, чтобы принять отчет администрации о работе.

АНТОН МИНАКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ ЛДПР В ПСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ:

Отчет губернатора был достаточно полный, но не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать в докладе. В частности, вопросы по здравоохранению не были подняты, которые сейчас выходят на федеральный уровень, это и скандал с больницей в Богданово и продолжительное, до сих пор, отсутствие льготных лекарств ‒ от инсулина до более сложных.

ПЕТР АЛЕКСЕЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ПСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ:

Мы видим, что положение населения в нашей области нельзя назвать блестящим. Считаю, что вся работа администрации нашей, партий, политических объединений должна быть направлена на то, чтобы жизнь нашего населения с каждым годом становилась все лучше и лучше.

АЛЕКСАНДР КОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ("ЕДИНАЯ РОССИЯ"):

У нас увеличивается доходная часть бюджета. Псковская область участвует почти во всех государственных программах на условиях софинансирования. Это позволяет нам решить такие серьезные и давно наболевшие проблемы в регионе. Среди них я бы перечислил путепровод в Великих Луках, Северный обход, строительство которого продолжается, это проблема здравоохранения (онкологический диспансер).

Кирилл Радион