Сто семьдесят обращений о падении деревьев из-за ураганного ветра поступили в диспетчерскую службу Пскова в начале июня

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.06.2017 17:25

Сто семьдесят обращений граждан по падению деревьев из-за ураганного ветра поступили в Единую дежурную диспетчерскую службу Пскова в начале этого месяца. Об этом сегодня говорили на координационном совещании в администрации города. В период штормового периода упало пятьдесят деревьев, в основном тополей, все они были убраны в течении суток.

Управление городского хозяйства продолжает проводить плановую работу по спилу аварийных деревьев. На совещании также было озвучено, что первого сентября, распахнет свои двери новая школа на Завеличье. Ее строительство завершено, сейчас идет благоустройство территории, в скором времени будет построена спортплощадка. И с начала августа в школе начнет работать летний детский лагерь. Кроме того, участники совещания обсудили тему ремонта дорог. Почти сто пятьдесят миллионов рублей выделено в этом году.

ИГОРЬ КАЛАШНИКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.ПСКОВА:

У нас проводились работы по подготовке конкурсов, аукционов по ремонту дорог, все аукционы находятся уже, вывешены на площадке.

ИВАН ЦЕЦЕРСКИЙ, ГЛАВА Г.ПСКОВА:

Мы этим суммам рады, вы знаете что и по городской среде, как дополнительные финансовые средства выделена сумма сорок миллионов рублей. Итого у нас общая сумма на благоустройство дворовых территорий составляет сто двадцать шесть миллионов рублей, это тоже очень значимая сумма для нашего города.

Наталья Барарь