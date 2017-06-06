С претензиями и предложениями – напрямую к руководству: жители области принимают участие в акции «Дни открытых дверей управляющих компаний»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.06.2017 16:47

У правляющие компании открыли сегодня двери жителям области. Регион присоединился к Всероссийской акции, которая продлится до шестнадцатого июня. Жильцы могут обратиться со своими проблемами непосредственно к руководству, высказать претензии и пожелания.

Если взять аналогичную смету Тепловых сетей, то цена на 50 тысяч получается дороже.

Для жильцов 25-квартирного дома - разница ощутимая. А потому за установкой общедомового прибора учёта обратиться решили к частнику. За подрядчика директор управляющей организации ручается, говорит, проверенный. Работы предлагает оплатить со спецсчета. Обещанные цена и качество жителей вроде бы устраивают. Как и обслуживание их многоэтажки на Красноармейской в целом. Дом несовершеннолетний, - двухтысячного года постройки, потому, наверное, и не проблемный. Да и диалог с управляющей компанией «Микрорайон №2» у собственников в основном складывается конструктивный. Стала непроходимой дорога - исправим, не хватает детской площадки - предложите эскиз, попробуем воплотить, нужен ремонт подъезда - пожалуйста.

СВЕТЛАНА ЛОПЫРЁВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА:

На данный момент мы довольны, потому что уборка территории, уборка лестничных площадок у нас проходит вполне прилично. Всё чисто, хорошо. Если что, мы идём. И нас слышат, в общем-то слышат.

Очень хотят быть услышанными и жители дома номер семь по улице Байкова.

ЖИЛЬЦЫ ДОМА:

Там отремонтировали дорогу, с этой стороны отремонтировали, а наш кусок забыли.

Пока жильцы ходили по ямам и выбоинам, опасаясь поломать ноги, авто и детские коляски, в управляющей компании «Жилсервис – 2», ломая стереотипы о нерадивых коммунальщиках, на месте не сидели, ходили по инстанциям. Три года хождений не прошли даром. Двор наконец-то попал в программу капитального ремонта. Привести его в порядок обещают уже к этой осени.

АНДРЕЙ ЕРШОВ, ДИРЕКТОР ООО УК "ЖИЛСЕРВИС - 2":

Мы со своей стороны оповестили собственников многоквартирного дома, чтобы они провели со своей стороны какую-то работу, какие-то их предложения по благоустройству, может быть, где-то надо подвинуть поребрик, чтобы была парковка машин, потому что мы знаем, во дворах это самая большая, острая проблема - парковка автотранспорта, подключим собственников и будем совместно решать этот вопрос.

Решать вопросы сообща, - показывает практика, - задача не из лёгких. Так, на предложение присоединиться к акции и открыть двери своих контор жильцам, откликнулись далеко не все управляющие компании. Активнее всего проект поддержали в Пскове, Великих Луках, Дно, Острове.

АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ:

К сожалению, самая большая проблема на данный момент - это, конечно же, пассивность граждан. Граждане зачастую не хотят, или не умеют отстаивать свои права, а большинство вопросов, да все вопросы в жилищном законодательстве у нас сейчас решаются только через общее собрание, через активный и мудрый Совет многоквартирного дома, не через ругань и скандалы, а именно конструктивное общение с управляющими организациями.

Из конструктивных предложений жителей дома на Байкова, кстати Алексей Кириллов один из них, избавиться от неприглядной контейнерной площадки и оградить от дороги площадку детскую. Коммунальщики пожелания жильцов, как минимум, услышали, и, хочется верить, исполнят в срок.

Надежда Прыгина, Кирилл Мосин