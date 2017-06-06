На каких проблемах заострил внимание губернатор в отчете об итогах работы за 2016 год? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (6 июня) в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.06.2017 16:12

Сегодня губернатор Псковской области Андрей Турчак в рамках 10-й внеочередной сессии областного Собрания выступил перед депутатами с традиционным отчетом о деятельности Администрации региона за прошедший год.

Каких результатов удалось добиться в разных сферах развития региона? На каких проблемах заострил внимание губернатор? Что планируется сделать в дальнейшем? Эти и другие вопросы обсудим в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (6 июня) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».