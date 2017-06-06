Не о цифрах, а о проблемах: Андрей Турчак доложил об итогах работы за прошлый год

Сегодня на внеочередной сессии регионального парламента губернатор области Андрей Турчак доложил об основных итогах работы за прошлый год. В этот раз свой доклад глава региона представил в новом формате. Андрей Турчак ушел от перечисления статистических данных и сосредоточился на самых проблемных вопросах.
Одной из основных стала тема дорожного ремонта. Губернатор обратил внимание на необходимость более тщательного общественного контроля над работами и ужесточение гарантийной ответственности подрядчиков. Говоря об актуальной проблеме кадастровой стоимости земли в садоводческих товариществах, Турчак сообщил, что ставки земельного налога в регионе снижены. Теперь плата за пятнадцать соток для садоводов составит от трёхсот до тысячи рублей в год. Особое внимание глава региона уделил и теме оплаты за общедомовые нужны. Андрей Турчак признал, что первоначальная работа по расчету тарифов была проведена "неуклюже и формально". С первого июня утверждены новые нормативы.
АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Расчёт был проведён уже с учётом ошибок, которые я озвучил. В результате норматив на водоснабжение снижен в 10 раз, норматив по электроснабжению снижен с 2,6 квт до 1,2 квт, от норматива на водоотведение в нашем регионе, мы вообще отказались. Будем внимательно следить за ситуацией дальше. Самое главное, что нашу позицию, как и позицию многих субъектов РФ, теперь полностью разделяет Минстрой.
Ирина Коваленко
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