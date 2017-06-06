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Всероссийский конкурс кинологов ВДВ «Верный друг» стартовал в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.06.2017 14:31

Всероссийский конкурс кинологов ВДВ «Верный друг» стартовал в ПсковеВ Пскове стартовал Всероссийский конкурс кинологов Воздушно-десантных войск России под названием "Верный друг". В нем принимают участие двенадцать специалистов из Пскова, Омска, Ульяновска, Московской области. Всего состязания продлятся три дня. Сегодня собак и их тренеров ждал дог-биатлон - это полутора километровая дистанция со стрельбой.

При этом пес всегда должен бежать впереди хозяина, человеку собаку обгонять запрещено. Ещё одно испытание - полоса препятствий: четвероногим и кинологам нужно преодолеть двухметровые барьеры, заборы, лестницы, окопы. За не пройдённые испытания - штрафы. Победителей конкурса "Верный друг" будут представлять Воздушно-десантные войска на Всеармейском конкурсе.

АЛЕКСАНДР УСТИМКИН, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ВОЙСК И БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ВДВ, ПОЛКОВНИК:
Мы уже участвовали в прошлом году. И выиграли третье призовое место. В этом году у нас задача более сложная - выйти на уровень не ниже второго места.

Виктория Парфенова

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