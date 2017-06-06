Всероссийский конкурс кинологов ВДВ «Верный друг» стартовал в Пскове

В Пскове стартовал Всероссийский конкурс кинологов Воздушно-десантных войск России под названием "Верный друг". В нем принимают участие двенадцать специалистов из Пскова, Омска, Ульяновска, Московской области. Всего состязания продлятся три дня. Сегодня собак и их тренеров ждал дог-биатлон - это полутора километровая дистанция со стрельбой.
При этом пес всегда должен бежать впереди хозяина, человеку собаку обгонять запрещено. Ещё одно испытание - полоса препятствий: четвероногим и кинологам нужно преодолеть двухметровые барьеры, заборы, лестницы, окопы. За не пройдённые испытания - штрафы. Победителей конкурса "Верный друг" будут представлять Воздушно-десантные войска на Всеармейском конкурсе.
АЛЕКСАНДР УСТИМКИН, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ВОЙСК И БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ВДВ, ПОЛКОВНИК:
Мы уже участвовали в прошлом году. И выиграли третье призовое место. В этом году у нас задача более сложная - выйти на уровень не ниже второго места.
Виктория Парфенова
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2