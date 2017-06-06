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«Светла Россия от Пушкина»: в Пскове читают стихи и вспоминают о жизни великого поэта

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.06.2017 14:23

«Светла Россия от Пушкина»: в Пскове читают стихи и вспоминают о жизни великого поэтаСегодня в Пскове отмечают двести восемнадцатую годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. У памятника великому поэту состоялась торжественная церемония возложения цветов. В ней приняли участие официальные лица, поэты, писатели, школьники и поклонники таланта Пушкина.

В знак признательности и уважения к поэту участники церемонии вспомнили яркие моменты из его жизни и процитировали отрывки произведений автора.

АНТОНИНА ДАНИЛОВА:
Вы знаете, как есть в песне такие слова: светла от берез Россия, я добавляю, от ромашковых полей и от нашего великого поэта Пушкина. Он памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не заросла народная тропа. Не заросла, поэтому всегда люди приходят, и уже я с нашими поэтами псковскими встречалась, потом была в Филармонии, когда поэты, гости наши выступали, ну без Пушкина нельзя.

Биография Александра Пушкина неразрывно связана с Псковщиной. В селе Михайловском поэт провел в ссылке около двух лет. Здесь он написал больше ста произведений, в числе которых такие известные как Борис Годунов, центральные главы романа «Евгений Онегин», поэма «Граф Нулин». Напомню, согласно указу президента ежегодно в День рождения великого поэта, в стране отмечается Пушкинский день России.

Наталья Барарь

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