В Пскове стартует акция «День открытых дверей управляющих организаций»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.06.2017 11:51

Псков присоединился к Всероссийской акции «День открытых дверей управляющих организаций», которая стартует сегодня. Псковичи смогут лично познакомиться с руководителями организаций и получить ответы на интересующие вопросы. Обсудить свои жилищные проблемы можно будет и с юристами, которые также примут участие в акции.

Сегодня встречи проходят в управляющих компаниях «Микрорайон № 2», «Новый мир» и «Жилсервис 2».

Татьяна Борисова