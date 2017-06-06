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В Пскове стартует акция «День открытых дверей управляющих организаций»

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.06.2017 11:51

В Пскове стартует акция «День открытых дверей управляющих организаций»Псков присоединился к Всероссийской акции «День открытых дверей управляющих организаций», которая стартует сегодня. Псковичи смогут лично познакомиться с руководителями организаций и получить ответы на интересующие вопросы. Обсудить свои жилищные проблемы можно будет и с юристами, которые также примут участие в акции.

Сегодня встречи проходят в управляющих компаниях «Микрорайон № 2», «Новый мир» и «Жилсервис 2».

Татьяна Борисова


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