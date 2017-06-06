В Пскове стартует акция «День открытых дверей управляющих организаций»

Псков присоединился к Всероссийской акции «День открытых дверей управляющих организаций», которая стартует сегодня. Псковичи смогут лично познакомиться с руководителями организаций и получить ответы на интересующие вопросы. Обсудить свои жилищные проблемы можно будет и с юристами, которые также примут участие в акции.
Сегодня встречи проходят в управляющих компаниях «Микрорайон № 2», «Новый мир» и «Жилсервис 2».
Татьяна Борисова
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Июнь 2017
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