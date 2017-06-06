В Пскове стартовала акция «День открытых дверей управляющих организаций»

Управляющие компании региона открыли двери жителям области. Псков присоединился к Всероссийской акции, которая стартовала сегодня и продлится до шестнадцатого июня. Жильцы многоквартирных домов могут обратиться со своими проблемами непосредственно к руководству организаций и должны получить от них исчерпывающую информацию по интересующему вопросу.
Надо сказать, что на призыв "Единой России", а именно партийцы выступили с инициативой таких встреч, откликнулись многие, но не все управляющие компании, что кстати настораживает, ведь общение с людьми так или иначе входит в их обязанности, да и в их интересах. Активнее всего проект поддержали в Пскове, Великих Луках, Дно, Острове. Там собственники не преминули воспользоваться возможностью высказать претензии и пожелания, касательно управления своих домов, и правильно сделали. Решение некоторых проблем удалось найти здесь же. Все подробности - в выпуске «Вестей» в двадцать сорок пять.
АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ:
К сожалению, самая большая проблема на данный момент - это, конечно же, пассивность граждан. Граждане зачастую не хотят, или не умеют отстаивать свои права, а большинство вопросов, да все вопросы в жилищном законодательстве у нас сейчас решаются только через общее собрание, через активный и мудрый Совет многоквартирного дома, не через ругань и скандалы, а именно конструктивное общение с управляющими организациями.
Надежда Прыгина
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2