В связи с июньскими праздниками в Псковской области временно изменится график выплат пособий и пенсий

В июне в Псковской области в связи с праздничными днями незначительно изменится график выплат пособий и пенсий. Доставка социальных выплат «Почтой России» начнется с пятого июня. Если дата доставки выпадает на выходной день, то она переносится на ближайший рабочий.
Что касается банков в Пскове и Псковском районе средства на счета получателей будут зачислены немного раньше срока - восьмого июня, в остальных районах области перечисления произойдут девятого июня.
НАТАЛЬЯ МЕЛЬНИКОВА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Что касается получателей пенсий через кредитные организации, у которых дата выплаты установлена 22 июня, то выплата пенсий будет осуществлена в эту дату согласно установленного срока. Суммы у всех установленные, индексации у нас с первого февраля и первого апреля были проведены, теперь они в установленном уже режиме, в установленной сумме всем выплачиваются в тех объемах, которые им предусмотрены.
Наталья Барарь
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2