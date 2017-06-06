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В связи с июньскими праздниками в Псковской области временно изменится график выплат пособий и пенсий

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.06.2017 11:48

В связи с июньскими праздниками в Псковской области временно изменится график выплат пособий и пенсийВ июне в Псковской области в связи с праздничными днями незначительно изменится график выплат пособий и пенсий. Доставка социальных выплат «Почтой России» начнется с пятого июня. Если дата доставки выпадает на выходной день, то она переносится на ближайший рабочий.

Что касается банков в Пскове и Псковском районе средства на счета получателей будут зачислены немного раньше срока - восьмого июня, в остальных районах области перечисления произойдут девятого июня.

НАТАЛЬЯ МЕЛЬНИКОВА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Что касается получателей пенсий через кредитные организации, у которых дата выплаты установлена 22 июня, то выплата пенсий будет осуществлена в эту дату согласно установленного срока. Суммы у всех установленные, индексации у нас с первого февраля и первого апреля были проведены, теперь они в установленном уже режиме, в установленной сумме всем выплачиваются в тех объемах, которые им предусмотрены.

Наталья Барарь


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