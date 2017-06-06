Автобусная остановка «Дружба» в Пскове скоро будет отремонтирована

С жалобами на состояние автобусной остановки "Дружба" на Октябрьском проспекте обратились к нам в редакцию псковичи. Наша съёмочная группа выехала на место и увидела действительно неприглядную картину. На остановке сломаны скамейки, в павильоне отсутствуют стены, нижние ограждения в нескольких местах покрыты ржавчиной.
При этом на "Дружбе" всегда многолюдно - через эту остановку проходят несколько городских автобусов, здесь же и пункт отправления дачников.
ВАЛЕНТИНА ПЧЕЛОВОДОВА:
Присесть даже нельзя. Вы знаете, одна женщина села, и так туда и упала. Вот здесь сидела одна, а там вторая. Одна встала, а туда провалилась вторая.
ТАТЬЯНА СЕРОВА:
Неприглядно, со всех сторон сифонит, хотелось бы закрытую. И скамейки бы, желательно. Всё обшарпано.
В Управлении городского хозяйства рассказали, что о ситуации знают. Привести остановку в порядок в УГХ пообещали в ближайшее время.
Ирина Коваленко
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