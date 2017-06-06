В Великих Луках отремонтируют каток, благодаря победе в конкурсе в социальных сетях

В Великих Луках реконструируют каток на улице Рабочей. Площадку приведут в порядок благодаря победе в конкурсе, который проводила крупная косметическая компания – она ремонтирует три катка в год в разных городах страны. За свой город предлагалось голосовать в социальных сетях.
Представитель ОНФ Всеволод Козловский разместил информацию о конкурсе у себя на странице и стал активно привлекать пользователей соцсетей к голосованию. В итоге реконструкция начнётся уже этим летом.
ВСЕВОЛОД КОЗЛОВСКИЙ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОНФ:
Они уже занимаются поиском подрядчика, как будет выглядеть эта площадка. Ну, и из практики прошлых лет, я попросил у них, чтоб нам сделали хоккейные ворота и лавочки для переодевания спортсменов, чтоб коньки можно было бы надевать. Поэтому, надеюсь, что чуть-чуть побольше нам сделают, чем запланировано по проекту.
Лариса Чурикова
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