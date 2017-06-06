В честь Дня рождения Пушкина в Летнем саду в Пскове пройдет праздничная программа

Сегодня в России отмечают День рождения Александра Сергеевича Пушкина. Псковская земля стала для него вторым домом. Поэт часто бывал в родовом имении матери - селе Михайловском. Здесь он отбывал ссылку. Написал "Бориса Годунова", главы «Евгения Онегина», десятки стихотворений.
До сих пор эти места, где творил Пушкин, привлекают сотни начинающих и маститых литераторов. По традиции сегодня на могиле поэта в Святогорском Свято-Успенском монастыре отслужили литию, а в Пскове у памятника Пушкину в Летнем саду проходит праздничная тематическая программа.
Татьяна Борисова
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Июнь 2017
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