В честь Дня рождения Пушкина в Летнем саду в Пскове пройдет праздничная программа

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.06.2017 11:30

Сегодня в России отмечают День рождения Александра Сергеевича Пушкина. Псковская земля стала для него вторым домом. Поэт часто бывал в родовом имении матери - селе Михайловском. Здесь он отбывал ссылку. Написал "Бориса Годунова", главы «Евгения Онегина», десятки стихотворений.

До сих пор эти места, где творил Пушкин, привлекают сотни начинающих и маститых литераторов. По традиции сегодня на могиле поэта в Святогорском Свято-Успенском монастыре отслужили литию, а в Пскове у памятника Пушкину в Летнем саду проходит праздничная тематическая программа.

Татьяна Борисова