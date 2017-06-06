«Про жизнь тяжелую твою я вспоминаю твой рассказ. Ты был сапером на войне, он ошибается лишь раз». Участница акции «Мой солдат победы» вспоминает о своем отце

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.06.2017 11:32

Мы продолжаем нашу рубрику "Мой солдат Победы". Каждый день мы получаем ваши новые истории о родственниках-героях Великой Отечественной войны. Сегодня о своём отце рассказывает Людмила Гявгянен.

ЛЮДМИЛА ГЯВГЯНЕН:

Я хочу представить вам моего отца - участника Великой Отечественной войны. Он был призван в ряды Красной Армии на третий день после освобождения Острова. Воевал на третьем Прибалтийском фронте в саперном батальоне, участвовал в освобождении Риги, и вот за это получил медаль «За отвагу». Он был сапером, и вот не зря же говорится: он ошибается лишь раз. И при налаживании переправы через реку, видно снайпер с той стороны повредил шнур, и вот они с другом стояли по пояс в воде, в шинели, и держали вручную. Держали этот провод, друга убило, отец остался жив. Нужна память, которую нужно передавать будущим поколениям, детям, внукам, правнукам. У меня есть стихотворение.

Прошло почти уж десять лет,

Как ты ушел из жизни.

Превозмогая боль и страх,

За близких и отчизну.

Ты жил, как воин-победитель,

Нам не забыть тебя вовек.

Тебя любили все в округе,

Ты был достойный человек.

Про жизнь тяжелую твою

Я вспоминаю твой рассказ.

Ты был сапером на войне.

Он ошибается лишь раз.

Но если память сохранят

О тебе дети, внуки,

То ты не зря прошел свой путь

С рождения до разлуки.

Дина Перевозчикова