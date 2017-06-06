«Про жизнь тяжелую твою я вспоминаю твой рассказ. Ты был сапером на войне, он ошибается лишь раз». Участница акции «Мой солдат победы» вспоминает о своем отце

Мы продолжаем нашу рубрику "Мой солдат Победы". Каждый день мы получаем ваши новые истории о родственниках-героях Великой Отечественной войны. Сегодня о своём отце рассказывает Людмила Гявгянен.
ЛЮДМИЛА ГЯВГЯНЕН:
Я хочу представить вам моего отца - участника Великой Отечественной войны. Он был призван в ряды Красной Армии на третий день после освобождения Острова. Воевал на третьем Прибалтийском фронте в саперном батальоне, участвовал в освобождении Риги, и вот за это получил медаль «За отвагу». Он был сапером, и вот не зря же говорится: он ошибается лишь раз. И при налаживании переправы через реку, видно снайпер с той стороны повредил шнур, и вот они с другом стояли по пояс в воде, в шинели, и держали вручную. Держали этот провод, друга убило, отец остался жив. Нужна память, которую нужно передавать будущим поколениям, детям, внукам, правнукам. У меня есть стихотворение.
Прошло почти уж десять лет,
Как ты ушел из жизни.
Превозмогая боль и страх,
За близких и отчизну.
Ты жил, как воин-победитель,
Нам не забыть тебя вовек.
Тебя любили все в округе,
Ты был достойный человек.
Про жизнь тяжелую твою
Я вспоминаю твой рассказ.
Ты был сапером на войне.
Он ошибается лишь раз.
Но если память сохранят
О тебе дети, внуки,
То ты не зря прошел свой путь
С рождения до разлуки.
Дина Перевозчикова
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