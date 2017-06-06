logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

«Про жизнь тяжелую твою я вспоминаю твой рассказ. Ты был сапером на войне, он ошибается лишь раз». Участница акции «Мой солдат победы» вспоминает о своем отце

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 06.06.2017 11:32

«Про жизнь тяжелую твою я вспоминаю твой рассказ. Ты был сапером на войне, он ошибается лишь раз». Участница акции «Мой солдат победы» вспоминает о своем отцеМы продолжаем нашу рубрику "Мой солдат Победы". Каждый день мы получаем ваши новые истории о родственниках-героях Великой Отечественной войны. Сегодня о своём отце рассказывает Людмила Гявгянен.

ЛЮДМИЛА ГЯВГЯНЕН:
Я хочу представить вам моего отца - участника Великой Отечественной войны. Он был призван в ряды Красной Армии на третий день после освобождения Острова. Воевал на третьем Прибалтийском фронте в саперном батальоне, участвовал в освобождении Риги, и вот за это получил медаль «За отвагу». Он был сапером, и вот не зря же говорится: он ошибается лишь раз. И при налаживании переправы через реку, видно снайпер с той стороны повредил шнур, и вот они с другом стояли по пояс в воде, в шинели, и держали вручную. Держали этот провод, друга убило, отец остался жив. Нужна память, которую нужно передавать будущим поколениям, детям, внукам, правнукам. У меня есть стихотворение.

Прошло почти уж десять лет,
Как ты ушел из жизни.
Превозмогая боль и страх,
За близких и отчизну.

Ты жил, как воин-победитель,
Нам не забыть тебя вовек.
Тебя любили все в округе,
Ты был достойный человек.

Про жизнь тяжелую твою
Я вспоминаю твой рассказ.
Ты был сапером на войне.
Он ошибается лишь раз.
Но если память сохранят
О тебе дети, внуки,
То ты не зря прошел свой путь
С рождения до разлуки.

Дина Перевозчикова


SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

соавтор
Россия 24
Россия 1
Хлебосол
Kinza
В рифму
Витрум
Авто-трэвл
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2