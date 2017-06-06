Лето вместе с сето: школьники из Нового Изборска проведут месяц в этнокультурном лагере

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.06.2017 11:31

Лето вместе с сето проведут учащиеся Новоизборской средней школы. Этнокультурный лагерь открылся на базе музея-усадьбы сето в деревне Сигово Печорского района. В течении месяца школьники будут изучать традиции, культуру и язык коренного малочисленного народа. Ребят ждет насыщенная образовательная и развлекательная программа. Первый день для ребят начался с праздника Кирмаш.

Пироги с яблоками, творогом и вареньем сегодня украшение праздничного сето-стола. Автор этих кулинарных шедевров - заведующая отделом музея малочисленной народности Малле Богачева. Она пекла их с самого утра, а накануне вечером приготовила еще одно свое фирменное блюдо - сето-сыр.

МАЛЛЕ БОГАЧЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ МУЗЕЯ НАРОДНОСТИ СЕТО В Д.СИГОВО:

Конечно у каждой хозяйки получается по-своему, я варю так, как варила моя бабушка, как я видела, но главное тут хорошее настроение, все хорошие мысли и тогда сыр удастся.

С праздника Кирмаш начался первый день в лагере учащихся Новоизборской средней школы. По традиции в день после троицы принято праздновать и веселиться.

ХЕЛЬЮ МАЯК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ИЗБОРСК»:

У нас всегда как бы приходится так, что открытие лагеря, когда у нас Духов день – Кирмаш, здесь на территории, вот это тоже для детей интересно, вот эти новые ну как бы наши старые традиции, наша еда, которую мы готовим в праздник, вот видите, у нас там вареные яйца желтым покрашенные, в Пасху красят красным, а в троицу желтым.

В течение месяца сотрудники музея будут обучать школьников языку, быту, традициям и культуре народа сету. Уже с первых минут пребывания в лагере ребят научили правильно представляться.

МАКСИМ ШЕЛЕСТ, УЧАЩИЙСЯ НОВОИЗБОРСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:

Нам в школе предложили, мы согласились. Потом сказали, что приедем сюда, приехали, тут как концерт, интересно, лучше, чем сидеть дома.

Сето - коренной финно-угорский народ, родственный по языку эстонцам, но, в отличие от них, православного вероисповедания. Чтобы сберечь язык, уникальную культуру и традиции сето, в Псковской области была создана программа по поддержке малочисленного народа. В рамках этой программы каждый год в музее сето открывает свои двери дневной лингвистический детский лагерь.

ПОЛИНА СРАПУЛЬЦЕВА, УЧАЩАЯСЯ НОВОИЗБОРСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:

Я ожидаю хорошего настроения, чтобы все было хорошо и новых друзей.

По словам участницы сету ансамбля Дины Куреленок освоить традиции сето не так уж сложно. Главное желание и стремление. За два года она научилась не только хорошо говорить на языке сето, но и петь.

ДИНА КУРЕЛЕНОК, УЧАСТНИЦА ДЕТСКОГО СЕТУССКОГО АНСАМБЛЯ:

Мы развиваем этот Сетоский край, мы вот недавно ездили в Петербург в школу обмен опытом. Мы развиваем и хотим, чтобы этот язык сохранился, сохранился в нашей культуре, сохранился в нашей истории, как очень дружелюбный, очень позитивный. Знаете бывают хорошие языки, когда их очень быстро учишь, вот так же и этот язык, очень хороший язык.

Завершился Кирмаш традиционным пиром. Школьники попробовали национальную кухню сето. В скором времени они узнают не только кулинарные секреты, но и другие особенности малого народа.

Наталья Барарь, Василий Нордэн