Уличные тренажеры и новые турники появились на спортивной площадке на улице Западной в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.06.2017 21:04

С инициативой оборудовать это место для занятия спортом еще в прошлом году выступил депутат областного Собрания и региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Детский спорт" Юрий Сорокин. Тогда на площадке появились турники и перекладины. В этом году Юрий Сорокин продолжил финансирование и площадку дооборудовал.

Это место сразу полюбилось псковским воркаутерам, ежедневно здесь проходят их тренировки.

АЛЕКСЕЙ НИКИТИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРОЕКТА ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" "ДЕТСКИЙ СПОРТ":

Все новое, что появляется для спорта и физической культуры - это важно несомненно. Данные площадки становятся доступны для всех, расположение их в таких местах, как вот сейчас оно находится, это легко доступно, в шаговой доступности для дворов, это жилой сектор, куда можно после школы, после занятий прийти и позаниматься физической культурой.

ВИКТОРИЯ ИЗОТОВА:

Мы живем вот в этом доме, и очень довольны. Нужны конечно, по всему городу хочется, чтобы такие площадки были. И довольны, что такие праздники устраивают, конечно, ходим занимаемся, муж на турники ходит, теперь и я буду ходить.

Новые тренажеры сразу же опробовали дети. Также все присутствующие смогли поучаствовать в массовой зарядке. Танцевальную разминку провели солистки коллектива «Фреш», а силовой комплекс показали инструкторы из фитнесс центров. Псковские паркурщики и воркаутеры показали настоящие мастер-классы и испытали новые турники на прочность.

Екатерина Давыдова