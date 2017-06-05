С детской площадки - в больницу. Количество детских травм летом увеличивается в разы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.06.2017 21:52

Детский омбудсмен Наталья Соколова сегодня посетила отделение травматологии Детской областной больницы и пообщалась с ребятами и врачами. По статистике с наступлением весенне-летнего периода количество травм у детей увеличивается. Специалисты призывают родителей быть более внимательными.

Обычная игра на детской площадке обернулась для четырёхлетней Светы госпитализацией в отделение травматологии. Рядовое, казалось бы, падение с низкого турника произошло на глазах у мамы. Ничего серьёзного сначала и не заподозрили, рассказывает женщина. Первый испуг быстро прошёл, слёзы высохли. Однако дома Света продолжила жаловаться на боль.

ОЛЕСЯ ПОПОВА, МАМА ПАЦИЕНТКИ:

Мы с мужем решили поехать в травмпункт, сделали снимок, там уже подтвердили, что перелом здесь лучевой кости, отправили сюда на гипс. Когда уже врач беседовала с ней, и спрашивала у меня, что случилось, пошли на рентген спинки, и там подтвердилось, что компрессионный перелом.

Переломы рук, предплечий, нижних конечностей. В отделении травматологии, пожалуй, самые частые диагнозы. Причины разные - самокаты, ролики, спортивные игры, и это самые "безобидные". Есть здесь и "герои", прыгающие с гаражей, покорители деревьев и исследователи строек. Еще одна забава, от которой в последнее время пострадало около десяти детей - прыжки на батуте. Таких пациентов, как правило, госпитализируют с компрессионным переломом позвоночника. Причём выясняется это, иногда не сразу, боль в спине родители принимают за обычный ушиб или, например, проявления сколиоза.

ПАВЕЛ ШПАК, ЗАВЕДУЮЩИЙ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:

Лучше, конечно, если есть какая-то проблема, которая не вписывается в обычные ситуации, лучше обратиться к специалистам, потому что иногда по пальчику стукнул, бегут сразу в травмпункт или к нам, а боли в спине проходят без внимания.

Как правило, рассказывают медики, с наступлением каникул количество пациентов в травматологии увеличивается. И увечья у ребят порой очень серьёзные.

В июне две тысячи шестнадцатого из окон псковских многоэтажек выпали шесть детей. Сейчас, стучат по дереву врачи, таких пациентов, к счастью нет.

Еще одна грозная опасность - дорога. С начала года в Пскове зафиксировано тринадцать ДТП с участием детей. И в четырёх случаях по вине самих маленьких пешеходов.

ЮЛИЯ ФЁДОРОВА, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. ПСКОВУ:

Обращаем внимание и наших автолюбителей, что очень важно соблюдать правила дорожного движения, потому что всё больше детей появляются на улицах. Не забывайте, что идёт период ЕГЭ, дети озабочены определенными проблемами.

Отдых при природе, открытый огонь, водоёмы. Факторов, опасных для здоровья и жизни детей, множество. И, как показывает, печальная практика для трагедии порой достаточно пары минут.

НАТАЛИЯ СОКОЛОВА, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы понимаем, что невозможно всегда подложить соломку, но чем больше мы внимания проявляем, тем меньше шансов у ребенка оказаться в каких-то сложных кризисных ситуациях, сопряженных с жизнью и здоровьем. Мы, взрослые, должны нести ответственность, блюсти наших деток и быть внимательными.

Неуёмная энергия и любопытство - обычные качества, присущие всем детям. Задача взрослых - направить их в мирное русло и организовать время ребенка так, чтобы отдых был не только интересным, но и, главное, безопасным.

Ирина Коваленко, Владимир Шагапов, Тигран Гаспарян