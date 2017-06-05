День русского языка празднуем в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 6 июня с 7.20

6 июня – День рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. А также в этот день отмечается государственный и международный праздник ‒ День русского языка. О том, на каком языке пишут сейчас и чем он отличается от языка эпохи Пушкина, а также о том, что читают и как читают, поговорим в эфире «Стартовой площадки» с нашим гостем: старшим преподавателем кафедры литературы факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ Натальей Пителиной.
Слушайте на "Радио России-Псков" 6 июня с 7.20. Присоединяйтесь к разговору по телефону 66-27-47, рассказывайте о месте литературы в вашей жизни, о книгах, которые вы сейчас читаете или книгах, впечатливших вас, а также оставляйте комментарии под постом в соцсети «ВКонтакте».
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