Какова экологическая ситуация в Псковской области? Обсудим сегодня (5 июня) в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.06.2017 17:17

Сегодня отмечается Всемирный день окружающей среды. К этой дате Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала ежесезонный экологический рейтинг субъектов Российской федерации. По данным которого Псковская область заняла 52 позицию из 85.

Чем обосновано такое место в общероссийском рейтинге? Как местные экологи оценивают ситуацию в регионе? И какие экологические проблемы являются самыми острыми для Псковской области? Эти и другие вопросы обсудим сегодня в программе «Постфактум».



Слушайте сегодня (5 июня) в 18.10 на «Радио России-Псков».

