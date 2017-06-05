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Какова экологическая ситуация в Псковской области? Обсудим сегодня (5 июня) в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.06.2017 17:17

Какова экологическая ситуация в Псковской области? Обсудим сегодня (5 июня) в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» в 18.10Сегодня отмечается Всемирный день окружающей среды. К этой дате Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала ежесезонный экологический рейтинг субъектов Российской федерации. По данным которого Псковская область заняла 52 позицию из 85.

Чем обосновано такое место в общероссийском рейтинге? Как местные экологи оценивают ситуацию в регионе? И какие экологические проблемы являются самыми острыми для Псковской области? Эти и другие вопросы обсудим сегодня в программе «Постфактум».


Слушайте сегодня (5 июня) в 18.10 на «Радио России-Псков».
 

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