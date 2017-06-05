Неприятное соседство. Опасно ли жить недалеко от хранилища пестицидов?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.06.2017 12:09

На утилизацию устаревших пестицидов Псковской области нужны сто пятьдесят млн рублей. Регион подал заявку на участие в федеральной целевой программе «Национальная система химической и биологической безопасности России до две тысячи двадцатого года».

Хранилище пестицидов находится не так далеко от деревень. Местные жители признаются, явных изменений в окружающей среде пока не заметили, но на всякий случай обходят склады стороной.

ОЛЬГА БЕЛОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА Д. ЧЕРСКАЯ:

Во-первых, мы не знаем, что там хранится, это раз. Это неизвестность, а вдруг это что-то вообще. Здесь же и талые воды и все на свете, думаю, что влияет, я в ту сторону, например, не хожу ни за грибами, ни за ягодами.

ГЕННАДИЙ СОЛОВЬЕВ, ЖИТЕЛЬ Д. ДОНЬШИНО:

Лучше бы здесь не было его, хранилища этого, я такого мнения. зачем вообще нужна нам эта зараза. Мы то пожили – ладно, а дети наши, внуки, правнуки, что потом будет?

Однако в Комитете по природопользованию и охране окружающей среды утверждают, опасаться жителям не стоит. Не случайно в качестве хранилища были выбраны ангары бывшей ракетной части. В них изначально была обеспечена гидроизоляция. Также на складах есть видеонаблюдение, информационные таблички. А бочки с пестицидами герметично упакованы и расположены согласно требованиям.

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ЛЕСНОГО ЦЕНТРА:

Мне кажется человеку свойственно, естественно, бояться такого соседства, это же все-таки химикаты устаревшие. Поводов для тревоги у местных жителей нет, волостное руководство тоже здесь было, мы беседовали, так что это просто страх.

Кроме того на территории хранилища регулярно проводится мониторинг: пробы почвы, воды и воздуха.

ТАТЬЯНА МОЖЖИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСКОМИТЕТА ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Пока за последнее время, начиная с восьмого года, мы проводим мониторинг, он нас удовлетворяет, то есть качество окружающей среды соответствует требованиям, которые установлены законодательством и не превышают показателей, которые установлены для таких складов.

Ликвидировать устаревшие ядохимикаты можно только на специальном заводе, стоить это будет, включая транспортировку, сто пятьдесят миллионов рублей. Об этой проблеме губернатор Андрей Турчак сообщил на "Часе субъекта" в Совете Федерации, поэтому вполне возможно, что наш регион будет включен в федеральную целевую программу по национальной системе химической и биологической безопасности.



Дина Перевозчикова, Кирилл Мосин, Иван Лопаев