Как правильно пересекать ж/д пути? В Пскове прошла акция «Безопасный переезд»

В Псковской области прошла акция "Безопасный переезд". Активисты Молодежного комитета Октябрьской железной дороги раздали автоводителям на ж/д переездах памятки - как безопасно пересекать пути. В этом году в Псковской области на переезде произошла одна авария. В районе Великих Лук столкнулись грузовой поезд и автомобиль.
Водитель пренебрег правилами и решил пересечь путь перед приближающимся поездом. К счастью никто не пострадал. Чтобы предотвратить аварии ежегодно в Международный день безопасности на железнодорожных переездах волонтеры проводят профилактические акции.
АЛЕКСЕЙ ГОЛУБЕВ, ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ "БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕЕЗД":
Самая главная ошибка, это все-таки невнимательность или беспечность водителей, которые считают, что они могут совершить переезд через железнодорожные пути под запрещающий сигнал светофора. Не всегда, как показывает практика, это у них получается, поэтому ДТП у нас, к сожалению рост ДТП даже в этом году уже по сети железной дороги уже на тридцать процентов.
Наталья Барарь
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