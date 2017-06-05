logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Как правильно пересекать ж/д пути? В Пскове прошла акция «Безопасный переезд»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 05.06.2017 11:52

Как правильно пересекать ж/д пути? В Пскове прошла акция «Безопасный переезд»В Псковской области прошла акция "Безопасный переезд". Активисты Молодежного комитета Октябрьской железной дороги раздали автоводителям на ж/д переездах памятки - как безопасно пересекать пути. В этом году в Псковской области на переезде произошла одна авария. В районе Великих Лук столкнулись грузовой поезд и автомобиль.

Водитель пренебрег правилами и решил пересечь путь перед приближающимся поездом. К счастью никто не пострадал. Чтобы предотвратить аварии ежегодно в Международный день безопасности на железнодорожных переездах волонтеры проводят профилактические акции.

АЛЕКСЕЙ ГОЛУБЕВ, ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ "БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕЕЗД":
Самая главная ошибка, это все-таки невнимательность или беспечность водителей, которые считают, что они могут совершить переезд через железнодорожные пути под запрещающий сигнал светофора. Не всегда, как показывает практика, это у них получается, поэтому ДТП у нас, к сожалению рост ДТП даже в этом году уже по сети железной дороги уже на тридцать процентов.

Наталья Барарь


SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Россия 24
соавтор
Kinza
Витрум
Хлебосол
Авто-трэвл
В рифму
Россия 1
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2