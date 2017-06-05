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Не по ГОСТу: в Пыталовском районе прокуратура обязала подрядчиков устранить дефекты дорожного покрытия

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.06.2017 11:50

Не по ГОСТу: в Пыталовском районе прокуратура обязала подрядчиков устранить дефекты дорожного покрытияПрокуратура Пыталовского района выявила нарушения в ремонте и содержании дорог. Улица Красноармейская в самом Пыталово и дорога общего пользования в поселке Белорусском содержат нарушения государственного отраслевого стандарта. Ямы и трещины в покрытии гораздо больше, чем установлено законом.

После проверки ответственным организациям прокуратура вынесла представления. Спустя несколько дней ряд подрядчиков уже вышел на гарантийный ремонт.

АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРОКУРОРА ПЫТАЛОВСКОГО РАЙОНА:
Есть в РФ ГОСТ «автомобильные дороги и улицы». Он устанавливает, что дорожное покрытие не должно содержать ям и трещин, которые создают угрозу для безопасности дорожного движения. Эти трещины, ямы не должны быть длиннее 15 см, в ширину 60 см, они максимально могут достигать в глубину всего 5 см.

Андрей Удалов


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