В яблочко: более сорока стрелков приняли участие в состязании на меткость

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.06.2017 11:42

Более сорока стрелков приняли участие в семинаре по практической стрельбе. Это любители и профессионалы: охотники, военные, курсанты, страйкболисты и просто те, кому интересно оружие. Единственное возрастное ограничение - старше восемнадцати лет. После теоретического занятия стрелки перешли на полигон.

Первое испытание - сбить три мишени с пятидесяти метров из нарезного карабина "Сайга". Шестнадцать лучших переходят в следующий этап - дуэльную стрельбу. Два участника стреляют одновременно, побеждает тот, кто быстрее положит мишень. Практическая стрельба, отмечают организаторы, очень азартный вид спорта. Главное отличие которого - стрелять нужно из неудобного положения.

АНДРЕЙ ВИХАРЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы придумываем разные ситуации, даже в правилах у нас есть, что упражнения должны быть реалистичными. Это может быть качающаяся лодка на цепях, мотоцикл на пружинах, это беготня. В большинстве видов стрельбы, это все-таки с места.

Екатерина Давыдова