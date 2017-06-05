Самые дружные и смелые семьи Пскова прошли по городским улицам «Семейным маршем»

Семейный марш прошел в Пскове в минувшие выходные. Несмотря на сильный дождь и ветер, родители с детьми прошли от площади Ленина до Зеленого театра. Главная цель акции - напомнить о важности семьи и ее главной ценности - детях.
Мамы, папы и, конечно, дети. Самые дружные, а судя по погоде, и самые смелые семьи Пскова участвуют в марше в этом году. Зачем и куда они идут, здесь понимают даже дети.
ИРИНА ЯКОВЛЕВА:
Поддержать всех многодетных, всех у кого есть дети, и показать, что дети, это самое главное в нашей жизни. И то, что мы в центре внимания должны быть.
Разноцветные шарики и плакаты с очень правильными лозунгами. Сегодня все для детей. После марша у каждой семьи своя программа - прогулки в парке, аттракционы и концерты.
СЕРГЕЙ СНИГИРЬ:
Я пришел сюда поддержать сына, он учится в 26 школе, и они сегодня будут выступать. День защиты детей для меня, как для отца, праздник такой серьезный, и я готов участвовать во всех буквально мероприятиях, которые поддерживают и детей и даже и взрослых.
Уже давно организация "Дети наше будущее" вышла за рамки поддержки только многодетных семей. В ее составе и молодые родители, и обычные семьи – все, кто готов помогать и делиться опытом. И даже в концерте кроме уже признанных коллективов города, впервые выступают воспитанники творческих мастерских организации «Дети наше будущее».
СВЕТЛАНА ПЕТРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДЕТИ - НАШЕ БУДУЩЕЕ":
Мы решили творчески развивать наших деток, потому что детки наши очень талантливы. И в каждой нашей общественной организации, во многих районах работают творческие мастерские. Ребята у нас рисуют, танцуют, в театре играют. Сегодня в основном это хореографические номера.
Один концерт сменяется другим и вот на сцене в Зеленом театре уже творческие коллективы Армении, Дагестана, Азербайджана и Чечни. Псков - город культур, о каждой рассказали творческие коллективы
ЗУЛИХАН ДУКАЕВА:
Мы будем петь песню Россия - Чечня, это потрясающая песня, эта песня рассказывает о единстве и братстве всего народа в России.
Единство народа и среди зрителей. Без разделений, одинаково тепло встречали представителей всех диаспор.
Екатерина Давыдова, Юрий Ильин
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