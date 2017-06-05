Поэты со всей России - именитые и начинающие - выступили со сцены Пушкинского праздника поэзии

Поляна в Михайловском в очередной раз собрала поэтов со всей России. В Пушкинских Горах прошел пятьдесят первый Пушкинский праздник поэзии. На главной площадке свои стихи прочитали не только именитые авторы, но и начинающие. Это поэтическое объединение "Вольность" из Санкт-Петербурга. А также Василиса Кравченко, которая стала победителем конкурса "В рифму", организованного радиостанцией "Маяк-Псков".
Для неё это был первый выход на большую сцену, не считая финала конкурса. Фестиваль проходил сразу на нескольких площадках: симфонический оркестр на малой сцене, ярмарка, квест на знания фактов о Пушкине, деревенька с домашним театром, ремесленниками и домашними животными. В этом году организаторы акцент решили сделать именно на концертной программе - поэтому праздник украсили известные музыканты Дельфин и Светлана Сурганова.
ДМИТРИЙ И ВАРВАРА БОДРОВЫ:
Вообще супер, настолько все понравилось. Организовано неимоверно, да? Да! Почта! Почта понравилась, написали письмо домой родным. А мне понравился концерт. Песни были - понравились.
Дина Перевозчикова
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2