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Поэты со всей России - именитые и начинающие - выступили со сцены Пушкинского праздника поэзии

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.06.2017 11:30

Поэты со всей России - именитые и начинающие - выступили со сцены Пушкинского праздника поэзииПоляна в Михайловском в очередной раз собрала поэтов со всей России. В Пушкинских Горах прошел пятьдесят первый Пушкинский праздник поэзии. На главной площадке свои стихи прочитали не только именитые авторы, но и начинающие. Это поэтическое объединение "Вольность" из Санкт-Петербурга. А также Василиса Кравченко, которая стала победителем конкурса "В рифму", организованного радиостанцией "Маяк-Псков".

Для неё это был первый выход на большую сцену, не считая финала конкурса. Фестиваль проходил сразу на нескольких площадках: симфонический оркестр на малой сцене, ярмарка, квест на знания фактов о Пушкине, деревенька с домашним театром, ремесленниками и домашними животными. В этом году организаторы акцент решили сделать именно на концертной программе - поэтому праздник украсили известные музыканты Дельфин и Светлана Сурганова.

ДМИТРИЙ И ВАРВАРА БОДРОВЫ:
Вообще супер, настолько все понравилось. Организовано неимоверно, да? Да! Почта! Почта понравилась, написали письмо домой родным. А мне понравился концерт. Песни были - понравились.

Дина Перевозчикова


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