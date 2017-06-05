Поэты со всей России - именитые и начинающие - выступили со сцены Пушкинского праздника поэзии

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.06.2017 11:30

Поляна в Михайловском в очередной раз собрала поэтов со всей России. В Пушкинских Горах прошел пятьдесят первый Пушкинский праздник поэзии. На главной площадке свои стихи прочитали не только именитые авторы, но и начинающие. Это поэтическое объединение "Вольность" из Санкт-Петербурга. А также Василиса Кравченко, которая стала победителем конкурса "В рифму", организованного радиостанцией "Маяк-Псков".

Для неё это был первый выход на большую сцену, не считая финала конкурса. Фестиваль проходил сразу на нескольких площадках: симфонический оркестр на малой сцене, ярмарка, квест на знания фактов о Пушкине, деревенька с домашним театром, ремесленниками и домашними животными. В этом году организаторы акцент решили сделать именно на концертной программе - поэтому праздник украсили известные музыканты Дельфин и Светлана Сурганова.

ДМИТРИЙ И ВАРВАРА БОДРОВЫ:

Вообще супер, настолько все понравилось. Организовано неимоверно, да? Да! Почта! Почта понравилась, написали письмо домой родным. А мне понравился концерт. Песни были - понравились.

Дина Перевозчикова