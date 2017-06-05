Танцами и упражнениями под открытым небом встретили псковичи субботнее утро

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.06.2017 10:53

Псковичи смогли принять участие в массовой зарядке. Проходила она в сквере на улице Западной. Танцевальную разминку провели солистки коллектива «Фреш», а силовой комплекс показали инструкторы из фитнесс центров. Все пришедшие смогли оценить новые уличные тренажеры. Первыми оборудование испытали дети.

Спортивная площадка появилась здесь еще в прошлом году. Турники и перекладины уже полюбились псковским воркаутерам - ежедневно здесь проходят их тренировки.

ВИТАЛИЙ ДИДЫЧ, ЛИДЕР ДВИЖЕНИЯ ВОРКАУТА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Площадка соответствует все тем критериям, которые бы хотелось видеть на всех площадках нашего Псковского края. Естественно площадка подходит для любых начинающих уличных спортсменов, либо профессионалов. Можно выполнять различные комбинации как из гимнастической сферы, или уличной среды, как вот наши элементы из воркаута.

Спортсмены сразу же испытали новые тренажёры и показали свои умения. Отмечу, воркаут - это любительский вид спорта. Он включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, турниках, брусьях, шведских стенках и прочих конструкциях. Основной акцент делается на работу с собственным весом, развитием силы и выносливости.

Екатерина Давыдова