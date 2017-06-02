Мастер-классы, концерты, спектакли, открытые площадки, квесты…Что еще ждет гостей Пушкинского праздника поэзии?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.06.2017 23:49

Что в эти выходные ждет гостей праздника поэзии в Пушкинских Горах? Больше всего гостей в Михайловском ожидается в субботу. Будет работать множество площадок. Это традиционный "Открытый микрофон", где у молодых начинающих поэтов-любителей будет возможность почитать зрителям свои произведения и познакомиться с единомышленниками.

Также ищите в Михайловском площадку "Деревенька", в который вы сможете окунуться в деревенский быт времен Пушкина с фольклорной музыкой, старинными ремеслами и даже домашними животными. Детям будет интересно побывать на параде воздушных змеев. Профессиональные спортсмены по кайтингу покажут, как сделать змея и как им правильно управлять. В запуске смогут принять участие все желающие. На территории всей усадьбы будет проходить квест на знания фактов о Пушкине. И, конечно, вечером все соберутся на концерт "Сургановой и оркестр" и группы "Дельфин". Много интересного ждет гостей фестиваля и четвертого июня, где весь день на праздничной поляне будут проходить мастер-классы, концерты и спектакли. Так что в эти выходные встречаемся в Пушкинских Горах на 51-м Пушкинском празднике поэзии.

Дина Перевозчикова