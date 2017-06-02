Каждый желающий смог сегодня прочитать свои любимые стихи на площадке «Открытый микрофон» Пушкинского праздника поэзии

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.06.2017 17:22

Сегодня открылся пятьдесят первый Всероссийский Пушкинский праздник поэзии. В Пскове на поэтической площадке «Открытый микрофон» актеры Псковского академического театра драмы прочитали любимые отрывки из произведений поэта. К артистам присоединились все желающие.

Им предложили прочитать как стихи Пушкина, так и любые другие. Вторая открытая поэтическая площадка откроется в восемнадцать часов в амфитеатре на набережной реки Великой.

СЕРГЕЙ ПОПКОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ:

Пушкин настолько разный, он и шутливый, он и ироничный, он и лиричный, и сентиментальный, и бывает немного гневливый. Не злой, но гневливый. Разный. Но все это отражено в его поэзии.

Андрей Удалов