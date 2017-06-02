Каждый желающий смог сегодня прочитать свои любимые стихи на площадке «Открытый микрофон» Пушкинского праздника поэзии

Сегодня открылся пятьдесят первый Всероссийский Пушкинский праздник поэзии. В Пскове на поэтической площадке «Открытый микрофон» актеры Псковского академического театра драмы прочитали любимые отрывки из произведений поэта. К артистам присоединились все желающие.
Им предложили прочитать как стихи Пушкина, так и любые другие. Вторая открытая поэтическая площадка откроется в восемнадцать часов в амфитеатре на набережной реки Великой.
СЕРГЕЙ ПОПКОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ:
Пушкин настолько разный, он и шутливый, он и ироничный, он и лиричный, и сентиментальный, и бывает немного гневливый. Не злой, но гневливый. Разный. Но все это отражено в его поэзии.
Андрей Удалов
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