Как будет развиваться автобусное сообщение в Псковской области узнаем в эфире «Стартовой площадки» у Александра Питиримова. Слушайте на «Радио России-Псков» 5 июня с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.06.2017 16:10

О том, как в нашем регионе будет развиваться автобусное сообщение, каким должен быть современный руководитель, и что значит «идти в ногу со временем», будем говорить в эфире "Стартовой площадки" с исполняющим обязанности генерального директора ГППО "Псковпассажиравтотранс" Александром Питиримовым.

Слушайте 5 июня с 7:20 на "Радио России-Псков". Звоните нам и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47