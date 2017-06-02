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Как будет развиваться автобусное сообщение в Псковской области узнаем в эфире «Стартовой площадки» у Александра Питиримова. Слушайте на «Радио России-Псков» 5 июня с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 02.06.2017 16:10

Как будет развиваться автобусное сообщение в Псковской области узнаем в эфире «Стартовой площадки» у Александра Питиримова. Слушайте на «Радио России-Псков» 5 июня с 7.20О том, как в нашем регионе будет развиваться автобусное сообщение, каким должен быть современный руководитель, и что значит «идти в ногу со временем», будем говорить в эфире "Стартовой площадки" с исполняющим обязанности генерального директора ГППО "Псковпассажиравтотранс" Александром Питиримовым.

Слушайте 5 июня с 7:20 на "Радио России-Псков". Звоните нам и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47

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