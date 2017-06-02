logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Литературная гостиница под открытым небом: в Михайловском стартует Пушкинский праздник поэзии

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 02.06.2017 14:54

Литературная гостиница под открытым небом: в Михайловском стартует Пушкинский праздник поэзии51-й Пушкинский праздник поэзии стартует сегодня на Псковщине. На несколько дней поляна перед усадьбой в Михайловском превратится в литературную гостиную под открытым небом. Здесь развернутся основные мероприятия фестиваля. Будет работать открытый микрофон, вместе с псковскими поэтами любой желающий сможет прочитать стихотворение любимого автора.

В этом году организаторы праздника постарались, чтобы программа была интересна для людей разных поколений. В рамках праздника с концертом выступит известный музыкант Дельфин и коллектив «Сурганова и оркестр». Параллельно с праздником поэзии в Пскове сегодня пройдут Пушкинские чтения.

Татьяна Борисова

 

SocButtons v1.5

Новости

Россия 24
Россия 1
Авто-трэвл
В рифму
Хлебосол
соавтор
Kinza
Витрум
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2