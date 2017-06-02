Литературная гостиница под открытым небом: в Михайловском стартует Пушкинский праздник поэзии

51-й Пушкинский праздник поэзии стартует сегодня на Псковщине. На несколько дней поляна перед усадьбой в Михайловском превратится в литературную гостиную под открытым небом. Здесь развернутся основные мероприятия фестиваля. Будет работать открытый микрофон, вместе с псковскими поэтами любой желающий сможет прочитать стихотворение любимого автора.
В этом году организаторы праздника постарались, чтобы программа была интересна для людей разных поколений. В рамках праздника с концертом выступит известный музыкант Дельфин и коллектив «Сурганова и оркестр». Параллельно с праздником поэзии в Пскове сегодня пройдут Пушкинские чтения.
Татьяна Борисова
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