Литературная гостиница под открытым небом: в Михайловском стартует Пушкинский праздник поэзии

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.06.2017 14:54

51-й Пушкинский праздник поэзии стартует сегодня на Псковщине. На несколько дней поляна перед усадьбой в Михайловском превратится в литературную гостиную под открытым небом. Здесь развернутся основные мероприятия фестиваля. Будет работать открытый микрофон, вместе с псковскими поэтами любой желающий сможет прочитать стихотворение любимого автора.

В этом году организаторы праздника постарались, чтобы программа была интересна для людей разных поколений. В рамках праздника с концертом выступит известный музыкант Дельфин и коллектив «Сурганова и оркестр». Параллельно с праздником поэзии в Пскове сегодня пройдут Пушкинские чтения.

Татьяна Борисова