Актер Псковского драмтеатра проспорил ящик апельсинов, не одолев путь из Пскова до Пушкинских Гор за 24 часа

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.06.2017 14:50

На открытие Пушкинского праздника поэзии не успел актер Псковского драмтеатра Денис Золотарев, накануне, рано утром, он был намерен пройти путь в сто двенадцать километров пешком от Пскова до Пушкинских Гор, но через семьдесят километров все же сдался. Денис принял решение сойти с дистанции в полночь.

До Пушгор доехал на автомобиле, актера забрал Дмитрий Волхонов, с которым он собственно и поспорил на ящик апельсинов. Несмотря на обидный проигрыш пари, Денис Золотарев в ближайшее время планирует повторить попытку, но уже не один, а с единомышленниками.

ДЕНИС ЗОЛОТАРЕВ:

Усталость дала о себе знать, но это все равно хороший для меня опыт, потому что нужно вовремя уметь остановиться, слушать, что с тобой происходит и принимать правильное решение.

Дина Перевозчикова