Актер Псковского драмтеатра проспорил ящик апельсинов, не одолев путь из Пскова до Пушкинских Гор за 24 часа

На открытие Пушкинского праздника поэзии не успел актер Псковского драмтеатра Денис Золотарев, накануне, рано утром, он был намерен пройти путь в сто двенадцать километров пешком от Пскова до Пушкинских Гор, но через семьдесят километров все же сдался. Денис принял решение сойти с дистанции в полночь.
До Пушгор доехал на автомобиле, актера забрал Дмитрий Волхонов, с которым он собственно и поспорил на ящик апельсинов. Несмотря на обидный проигрыш пари, Денис Золотарев в ближайшее время планирует повторить попытку, но уже не один, а с единомышленниками.
ДЕНИС ЗОЛОТАРЕВ:
Усталость дала о себе знать, но это все равно хороший для меня опыт, потому что нужно вовремя уметь остановиться, слушать, что с тобой происходит и принимать правильное решение.
Дина Перевозчикова
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