Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.06.2017 13:09

С середины 2015 года застройщик «Строй-Кром» обещает сдать дом по улице Индустриальная 6а. «А воз и ныне там». Ссылаясь на недостаток финансов он предлагает дольщикам внести дополнительные средства, которых у них нет!

За чей счет должны достроить дом? Кто виноват в сложившейся ситуации? И как не стать владельцем квартиры лишь на бумаге?

Обсуждаем 2 июня в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «маяк-Псков» с 17.05! Присоединяйтесь к разговору по телефону 66-27-47 и оставляйте комментарии под постом в соцсети «ВКонтакте».

