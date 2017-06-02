С середины 2015 года застройщик «Строй-Кром» обещает сдать дом по улице Индустриальная 6а. «А воз и ныне там». Ссылаясь на недостаток финансов он предлагает дольщикам внести дополнительные средства, которых у них нет!
За чей счет должны достроить дом? Кто виноват в сложившейся ситуации? И как не стать владельцем квартиры лишь на бумаге?
Обсуждаем 2 июня в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «маяк-Псков» с 17.05! Присоединяйтесь к разговору по телефону 66-27-47 и оставляйте комментарии под постом в соцсети «ВКонтакте».
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