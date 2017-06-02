В риFMе жизни: в Пскове прошел финал конкурса молодых поэтов Псковской области от радиостанции «Маяк-Псков»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.06.2017 12:29

Стало известно имя лучшего молодого поэта Псковской области, который выступит на главной сцене Пушкинского праздника поэзии. Финал конкурса "В риFMу", организованного радиостанцией "Маяк-Псков", прошёл накануне в медиа-холле драмтеатра. В главной поэтической битве года сошлись школьница, студентка и рабочий магазина автошин. Полную телеверсию финала радиоконкурса смотрите в эту субботу в 8.20 на нашем телеканале. А о самых ярких моментах расскажет Виталий Михайлов.

Так часто бывает, когда кажется, что все финалисты достойны победы. Строгому жюри во главе с известными псковскими поэтами Андреем Бениаминовым и Витой Пшеничной не позавидуешь. Стихи 16-летней Насти Лидовой - нежны и изящны, первокурсницы Василисы Кравченко - отточены, как пули и по-взрослому серьёзны, а у продавца шин Олега Алексеева - легкие и запоминающиеся. В зрительном зале за каждого переживают родственники, друзья и даже дети.

А два месяца назад попасть на эту сцену мечтали 18 молодых поэтов из Пскова, Великих Лук и Красногородска, которые присылали на радиостанцию "Маяк" свои аудиоролики со стихами. Лучших определяло жюри - именно по решению последнего в финал прошли Василиса Кравченко и Анастасия Лидова, а Олег Алексеев попал в него, набрав больше всех голосов в соцсетях.

И вот, новое испытание широкой публикой. Которая не только слушала молодых поэтов, но и задавала им вопросы.

Во втором туре происходит мини-сенсация. Олег Алексеев, который для многих являлся фаворитом конкурса, неожиданно просит отдать победу более молодым участницам.

ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВ, ФИНАЛИСТ РАДИОКОНКУРСА МОЛОДЫХ ПОЭТОВ "В РИFMУ":

Я то выступал уже и в Питере, и в Доме офицеров здесь в Пскове. Ради Бога пускай в их жизни будет больше сцены, и эта Пушкинская, и какая-то всероссийская, я только – за.

Впрочем, до последнего не понятно, прислушались ли члены жюри к данному мнению. Всеобщее волнение достигает апогея, когда слово берут поэты взрослые.

ВИТА ПШЕНИЧНАЯ, ПОЭТ, ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ, ЧЛЕН ЖЮРИ I РАДИОКОНКУРСА МОЛОДЫХ ПОЭТОВ "В РИFMУ":

Я не ожидала, мы столько лет в поисках талантов молодых, а вот они оказывается. Это мощнейший стимул для нас.

После томительного ожидания, выясняется: главный приз конкурса - перо поэта, выкованное в мастерской "Дом кузнеца" - достаётся Василисе Кравченко! А значит - это она завтра впервые выйдет на главную сцену Пушкинского праздника поэзии и прочтёт свои стихи всем, кто соберётся на поляне в Михайловском.

ВАСИЛИСА КРАВЧЕНКО, ПОБЕДИТЕЛЬ I РАДИОКОНКУРСА МОЛОДЫХ ПОЭТОВ "В РИFMУ":

Я вообще боюсь сцены, пора значит бороться с собой. Раз стихи выросли, значит я тоже должна вырасти.

ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Ну что же, первый радиоконкурс молодых поэтов на этом завершён. Но наша дружная команда ГТРК "Псков" и радиостанции "Маяк" ждёт юных талантов уже в следующем году. Будьте с нами и все будет в РИФМУ!!!!

Виталий Михайлов, Мурад Камалов, Денис Алексеев, Сергей Дьяков, Вадим Цветков