Не для слабаков: псковские выпускники сдают сегодня ЕГЭ по математике профильного уровня

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.06.2017 11:07

Сто двадцать два выпускника сегодня пишут ЕГЭ по профильной математике в 24-й школе города Пскова. Для этого на пункте проведения экзамена подготовили 9 аудиторий, за процессом следят наблюдатели. Экзамен состоит из двух частей, на выполнение отводится почти 4 часа. Проходной балл 27.

АНДРЕЙ УДАЛОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Сегодня выпускники сдают один из самых трудных экзаменов. Это профильная математика. Буквально несколько дней назад 31 мая большинство ребят написали базовую версию экзамена по этому предмету. Однако тем, кому математика нужна для поступления в ВУЗ, сегодня предстоит написать более сложную специальную версию – профильную.

НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ:

Самые сложные это наверно параметры – 18 задание и планиметрическая задача. Вообще может попасться все сложное. А так готовились, должен написать. Профиль мне нужен для поступления в университет технический, поэтому нужен профиль. Также буду сдавать физику еще.

Всего в городе Пскове на профильную математику было заявлено 643 участника. При этом базу писали более 1000. Даже из тех, кто собирался на сегодняшний экзамен, в итоге пришли не все. Здесь в пункте проведения экзамена в 24-й школе в последний момент передумали 11 человек.

АНЖЕЛИКА САВУРЁНОК:

Вообще позитивный настрой, но страшно. База еще понятно, сдать можно, а профиль у меня даже подготовки не было в школе именно профильного уровня, я сама готовилась. Надо 27 баллов порог перейти, и все тогда будет хорошо.

АНДРЕЙ УДАЛОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Результаты экзамена по профильной математике должны быть опубликованы не позднее 16 июня. А уже на следующей неделе 5 июня состоятся Единый госэкзамен по обществознанию.

Андрей Удалов, Денис Алексеев