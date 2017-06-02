Псковичи бьют тревогу: вместо тенистых ветвей – одни «обрубки». Есть ли реальные причины для беспокойства?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.06.2017 12:43

Жители Пскова обеспокоены спилом деревьев в областном центре. Волна возмущения поднялась в соцсетях. Люди говорят, что нередко - уничтожаются здоровые деревья, а не аварийные. Кроме того, оставляет желать лучшего внешний вид не до конца спиленных тополей и лип. Их уже в народе прозвали "обрубками" или "рогатками".

По словам псковичей, стволы без веток - только уродуют город. Почему специалисты не убирают их полностью и сколько в этом году будет выделено средств на восстановление "зеленых легких" Пскова?

Рогатки, обрубки: все это - теперь народные названия раскидистых некогда тополей на улице Петровской. Привлекает ли туристов такой внешний вид деревьев? Горожане качают головами, скорее всего - нет! Похожая ситуация и у храма Александра Невского: теперь здесь аллея из стволов. Шума листвы не услышишь на улице Георгиевской. Власти обустроили тротуар и парковку; большого тенистого уголка нет и в помине. Пеньки у Кузнецкого моста. Именно из-за этих серебристых тополей в социальных сетях поднялась очередная большая волна народного возмущения. Вздохнули свободно лишь аллергики, для кого вторая половина мая с его пухом становится испытанием. Другие псковичи и общественники негодуют: почему на месте спиленных деревьев не посадили новые?

ЕЛЕНА КИРЕЕВА, ОБЩЕСТВЕННИК:

Наш Псков - он всегда славился тем, что он зеленый. Да? И сейчас очень тревожно, что зелени все меньше и меньше. Сейчас очень мы тревожимся, что дерево - оно бывает как-то незаслуженно приговорено.

По пням, говорят общественники, видно, очень многие спиленные деревья - здоровые. Но в Управлении городского хозяйства заверили: просто так, беспричинно вырубку никто не производит. Решения принимает специальная комиссия: в неё входят специалисты УГХ, окружные депутаты, к работе привлекаются общественники. Полностью убирают деревья, которые, во-первых, признаются больными - у них много сухих ветвей, сильный наклон, они повреждены вредителями, и во-вторых, те, что растут в неположенных местах: это, например, ближе чем два метра от дороги и на расстоянии менее пяти метров от жилых домов. Об этих-то нормах зачастую и забывают негодующие псковичи. Во всех остальных случаях, деревья пытаются сохранить. Отсюда и появляются те самые - "обрубки и рогатки".

ЛИДИЯ СУХОВА, ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА УГХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПСКОВА:

Мы за сохранность зеленых насаждений в городе. Тополь - это быстрорастущее и быстроотрастающее дерево, поэтому мы пытаемся продлить жизнедеятельность этого дерева. Обрезать это дерево методом снятия вершин. Если это дерево, мы видим, что мы обрезали, но оно никак не отрастает, оно сухое, то уже тогда мы принимаем крайние меры и производим снос под пень.

Новые деревья тоже сажают, по мере возможностей. Сейчас в Управлении городского хозяйства на стадии разработки аукционная документация на посадку шестидесяти деревьев. На эти цели будет потрачено не менее пятисот тысяч рублей. Специалисты, в интересах аллергиков, отдают предпочтение липам, каштанам и кленам. Активно к работе привлекается руководство управляющих компаний и представители бизнеса. Последние выделяют дополнительные средства на деревья и потом полностью ухаживают за ними. Популярностью пользуются шаровидные ивы. Они быстро растут и уже через несколько лет радуют горожан большой тенью и прохладой. Главное, отмечают специалисты, чтобы псковичи сами у себя не отбирали будущие аллеи: в областном центре зарегистрированы несколько случаев краж зеленых насаждений.

Виктория Парфёнова, Тигран Гаспарян, Владимир Шагапов