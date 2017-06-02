Несладкая доля: псковские пчеловоды беспокоятся за медовый урожай из-за массовой гибели пчел

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.06.2017 10:28

Пчеловоды региона беспокоятся за медовый урожай этого года. У многих во время зимовки погибла большая часть пчёл. Да и те, что выжили трудиться в этом сезоне начали позже обычного. В апреле и начале мая во время цветения ольхи и ивовых насекомым мешала холодная погода. Подобная картина в этом году - не только в нашей области. В других регионах страны также отмечена массовая гибель пчёл. С чем это может быть связано и как сохранить пасеки, рассказали псковские пчеловоды.

Михаил Михайлов - потомственный пчеловод. Любимым делом занимается уже больше сорока лет. Небольшая пасека в нескольких метрах от дома, чуть поодаль - еще одна покрупнее. Долгожданное тепло, наконец, позволило пчелам трудиться в полную силу. Сейчас собирают нектар и пыльцу с одуванчика и яблони. На подходе, рассказывает Михаил, крылатое пополнение. Совсем скоро выйдет молодой рой, и пчеловоду, во что бы то ни стало, нужно будет поймать его и водворить в улей. В прошлом году на пасеке жили двенадцать пчелиных семей, после зимовки осталось только три.

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ, ПЧЕЛОВОД:

Весной, где-то уже в феврале, я проверяю. Я подойду и так стучу. И слушаю там в леток. Туда, к летку подойду, потюкаю, а пчелы не откликаются. Значит, пчелы погибли.

Крылатые любимицы, рассказывает Михаил Михайлов, гибли и раньше, но чтобы так массово - впервые. В чём тут дело, мужчине и самому не совсем понятно - пчёлок своих холил и лелеял. Считает, что мёда в прошлом году было мало, да и погода подвела.

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ, ПЧЕЛОВОД:

Во-первых, природные явления. Конечно, зимой плохо, когда чередование сырой-сырой погоды с морозцами такими. Надо как-то постоянно, чтобы сухо было. И мёда, конечно, мало. Наверное, я опоздал подкармливать - еще причина.

Это площадка Псковского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Пчеловодством здесь занимаются по особой, безроевой технологии. Семью разделяют на отводки еще до момента вылупления из ячеек. Трудятся на этой пасеке исключительно пчёлы породы Карника и Карпатские. Самые работящие и миролюбивые, считает научный сотрудник Светлана Владимирова. Здесь зиму пережили абсолютно все семьи. Специалист уверена - причину гибели пчёл по стране нужно искать не во внешних факторах. Чрезвычайно важна технология в целом и обязательное сезонное лечение от трахейных клещей - опаснейших пчелиных врагов.

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВА, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ОТДЕЛА ПЧЕЛОВОДСТВА ПСКОВСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:

Всегда в пчеловодстве надо искать причину в первую очередь в себе, потому что недосмотренная семья, недовыведенное количество расплода молодого - это очень много значит. Мы когда семью основную в зиму формируем, у нас все 15 рамок расплода. А формировать начинаю не в сентябре, не в октябре, как некоторые. Нет, говорят, идёт взяточек. Ничего подобного. Начинаю формировать в зиму с 1 августа.

"Медовые прогнозы" Светлана Владимирова пока не строит, но уверена - без него и в этом сезоне не останутся. Её пчелки даже в худой год приносили почти тридцать килограммов мёда с семьи.

На своих крылатых тружениц надеется и Михаил Михайлов. И чтобы пчёлам жилось послаще, каждый год сеет на участке фацелию - один из любимых медоносов насекомых.

Ирина Коваленко, Денис Алексеев