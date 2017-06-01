Нашлось время и для научных открытий. В День защиты детей псковичи отправились в «страну чудес»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.06.2017 20:35

Сегодня отмечается международный День защиты детей. В Пскове специальный праздник для ребят всех возрастов подготовили в спортивно-развлекательном парке "Простория". Маленьких посетителей Центра науки и спорта "Без предела" ждали множество развлечений - от познавательных лекций до научных экспериментов.

Самые активные участники получили подарки.

Мячик, проходящий сквозь стенку и барабаны, на которых можно играть без прикосновений. Посетители Центра науки и спорта "Без предела" снова и снова погружаются в настоящую страну чудес. А это значит, можно было не только поучаствовать в научных мастер-классах, но и вдоволь напрыгаться на батутах, покорить не одну вершину на скалодроме и не спеша обойти весь верёвочный парк.

АЛЬБИНА ЕФИМОВА:

Мне кажется, развивает очень сильно мышление нестандартное, потому что, как ты можешь обойти препятствия - это решать только тебе, с какой стороны. Поэтому я считаю, что это очень замечательный центр, обустроенный для молодёжи.

ЮРИЙ ЕФИМОВ:

Вообще и младшим, и постарше всем очень понравилось. Сейчас вот очень нравится лего, поэтому мы сейчас пойдём играть в лего.

Оснащённый самыми современными технологиями, научным и спортивным оборудованием, Центр науки и спорта "Без предела" открылся в Пскове всего пару месяцев назад. Но уже успел обзавестись множеством юных поклонников. Сегодня самые активные из них, участники конкурса "Научная весна без предела" получили ценные подарки. Кроме того, в центре уже начала работу летняя программа для детей.

НИКОЛАЙ ЗАГОРУЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "СЕВЗАПИНВЕСТ":

Отзывы положительные. Считаю, что эта практика будет набирать обороты. И Центр "Без предела", парк "Простория" будет таким вспомогательным подспорьем для родителей, где провести лето с пользой для здоровья и для развития.

Праздничный первый день лета оставил множество впечатлений. И судя по заинтересованным детским лицам, впереди ещё не одно спортивное или научное открытие.

Виктория Писукова, Юрий Ильин