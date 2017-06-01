В этом году санаторий «Хилово» вошел в сотню лучших российских здравниц и занял тридцать восьмую позицию

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.06.2017 18:02

В марте здесь открыли новый бассейн. Теперь в лечебно-диагностическом корпусе отдыхающим доступны новейшие гидромассажные процедуры, плавание в теплой и чистой воде с комфортной температурой. Бассейн особенно полезен тем, кто пережил травму или проходит реабилитацию.

Посещать его смогут даже люди с ограниченными возможностями – специально для них установлен подъемник, который поможет опуститься в воду.

ОЛЬГА МАЦУК, СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ САНАТОРИЯ «ХИЛОВО»:

Хилово по праву считается жемчужиной Северо-Запада, впрочем к достоинствам нашего санатория теперь еще добавился и бассейн, появления которого мы с нетерпением ждали. И сотрудники санатория и наши гости. Но мы не останавливаемся на достигнутом и реконструкция лечебного корпуса продолжается. Сейчас ведутся ремонтные работы на втором этаже.

Помимо бассейна в санатории "Хилово" уже доступны две новые сауны, различающиеся размером и функционалом. В одной из них есть бассейн и бильярд. Кроме того пройти сеанс релаксации можно под искусственным солнцем и в соляных комнатах. Для проживания отдыхающим предоставляются номера. После проведенного недавно ремонта в санатории появились одноместные и двухместные апартаменты класса комфорт.

ОЛЬГА МАЦУК, СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ САНАТОРИЯ «ХИЛОВО»:

Совсем скоро начнется курортный сезон, практически все путевки на летний период уже проданы. И мы этому рады, поскольку зарплата сотрудников напрямую зависит от заполняемости здравницы. Кстати зарплата в нашем учреждении всегда выплачивают вовремя. Высоко оценивают результаты лечения наши гости, которые оставляют свои многочисленные комментарии на сайте санатория и в анкетах.

Андрей Удалов