Ураганный ветер продолжит буйствовать в Пскове до середины завтрашнего дня

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 02.06.2017 15:11

Ураганный ветер в Пскове продлится до середины завтрашнего дня. Гидрометцентр прогнозирует порывы до восемнадцати метров в секунду. Городские власти призывают не прятаться от ветра под деревьями и рекламными щитами, дома закрыть все форточки и окна, не оставлять детей без присмотра.

С начала шторма в Пскове уже упало восемнадцать деревьев. Сообщения об угрозе падения продолжают поступать дежурно-диспетчерскую службу города. Специалисты УГХ незамедлительно выезжают на место для оценки ситуации и принятия мер.

Екатерина Давыдова