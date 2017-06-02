Ураганный ветер продолжит буйствовать в Пскове до середины завтрашнего дня

Ураганный ветер в Пскове продлится до середины завтрашнего дня. Гидрометцентр прогнозирует порывы до восемнадцати метров в секунду. Городские власти призывают не прятаться от ветра под деревьями и рекламными щитами, дома закрыть все форточки и окна, не оставлять детей без присмотра.
С начала шторма в Пскове уже упало восемнадцать деревьев. Сообщения об угрозе падения продолжают поступать дежурно-диспетчерскую службу города. Специалисты УГХ незамедлительно выезжают на место для оценки ситуации и принятия мер.
Екатерина Давыдова
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Июнь 2017
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