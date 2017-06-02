logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Ураганный ветер продолжит буйствовать в Пскове до середины завтрашнего дня

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 02.06.2017 15:11

Ураганный ветер продолжит буйствовать в Пскове до середины завтрашнего дняУраганный ветер в Пскове продлится до середины завтрашнего дня. Гидрометцентр прогнозирует порывы до восемнадцати метров в секунду. Городские власти призывают не прятаться от ветра под деревьями и рекламными щитами, дома закрыть все форточки и окна, не оставлять детей без присмотра.

С начала шторма в Пскове уже упало восемнадцать деревьев. Сообщения об угрозе падения продолжают поступать дежурно-диспетчерскую службу города. Специалисты УГХ незамедлительно выезжают на место для оценки ситуации и принятия мер.

Екатерина Давыдова

 

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

соавтор
Россия 24
В рифму
Россия 1
Kinza
Хлебосол
Авто-трэвл
Витрум
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2