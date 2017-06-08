Сто псковских дворов приведут в порядок в ближайшее время. Такая масштабная реконструкция дворовых территорий пройдет впервые за десять лет. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24" рассказал глава города Иван Цецерский. Не останутся без внимания, по его словам, и городские дороги. Подробнее о том, как меняется город и когда в Пскове появится "Народный парк" смотрите в интервью с Иваном Цецерским.
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