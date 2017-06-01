О том, какие продукты полезны, а каких лучше избегать, узнаем в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 2 июня с 7.20

Еда –важнейшая часть нашей жизни, без которой мы попросту не сможем существовать. Современные продукты питания, к сожалению, изобилуют вредными веществами – это и химические добавки, и искусственные усилители вкуса, а порой и даже тяжелые металлы.
Именно поэтому многие потребители предпочитают продукты с надписью «без ГМО», «Экологически чистое производство» или «Фермерские продукты». Однако так ли полезны такие продукты? Что нужно исключить из своего рациона?
Слушайте 2 июня с 7:20 на "Радио России-Псков". Звоните нам и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47
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