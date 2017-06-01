С града и поваленных ветром деревьев началось для псковичей лето

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.06.2017 17:07

Град обрушился на Псков в первый день лета. Правда, был он недолгим, чуть больше минуты. И стал не единственным капризом природы сегодня. Спасатели сообщили об усилении ветра до восемнадцати метров в секунду. Последствия не заставили себя ждать. Сразу в нескольких районах Пскова сильным потоком воздуха повалило деревья.

Одно упало недалеко от остановки на Рижском проспекте, другое - во дворе на улице Волкова. К счастью, никто из прохожих не пострадал. Сейчас коммунальщики устраняют последствия стихии. Будьте бдительны и берегите себя. В случае чего, МЧС призывает звонить по единому номеру 112.

Надежда Прыгина