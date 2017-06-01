В псковских школах введут урок патриотизма

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.06.2017 17:02

Делегация Псковской области во главе с Андреем Турчаком принимает участие в Петербургском Международном экономическом форуме. Он стартовал сегодня и продлится три дня. В деловой программе больше ста мероприятий. Это круглые столы, теледебаты, бизнес-диалоги. Участники форума, а это более десяти тысяч человек, обсудят динамику глобальной экономики и российскую экономическую повестку.

На встрече в рамках форума губернатор Андрей Турчак и общественный деятель Александр Проханов договорились о введении с первого сентября в псковских школах урока патриотизма. Кроме того, наш регион продолжит сотрудничество с благотворительным фондом "Старость в радость". Соответствующее соглашение уже подписано.

Надежда Прыгина