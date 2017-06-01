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Сегодня в медиа-холле Псковского драматического театра им. Пушкина состоится финал поэтического конкурса «В РиFMу»

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.06.2017 15:55

Сегодня в медиа-холле Псковского драматического театра им. Пушкина состоится финал поэтического конкурса «В РиFMу»Более двух месяцев самые яркие и смелые молодые поэты области состязались в конкурсе радиостанции «Маяк-Псков» «В РиFMу». Восемнадцать участников боролись за главный приз конкурса ‒ «Перо поэта» ‒ и возможность прочитать свои стихи с легендарной сцены Пушкинского праздника поэзии!

Все конкурсанты были очень сильны, но только трое стали финалистами. Их имена были определены на основании мнения жюри и радиослушателей – это Анастасия Лидова, Василиса Кравченко и Олег Алексеев. Сегодня, 1 июня, в 19.00 в медиа-холле Псковского драматического театра им. Пушкина финалисты встретятся, чтобы выяснить, кто же достоин звания лучшего молодого поэта Псковской области. Прийти поддержать участников или просто послушать хорошие стихи может любой желающий: вход на мероприятие свободный.

Анастасия Цепина

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