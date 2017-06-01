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Стоимость разового проезда в псковских автобусах стала меньше на рубль

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.06.2017 14:37

В городских автобусах Пскова подорожает проездС сегодняшнего дня стоимость разового проезда в псковских автобусах составляет двадцать два рубля. По словам исполняющего обязанности гендиректора «Псковпассажиравтотранса», это связано со снижением потока пассажиров летом. Такая цена за разовую поездку будет действовать до тридцать первого августа.

Столько же пассажиры заплатят за перевоз багажа.

Надежда Прыгина

 

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