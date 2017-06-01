Стоимость разового проезда в псковских автобусах стала меньше на рубль

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.06.2017 14:37

С сегодняшнего дня стоимость разового проезда в псковских автобусах составляет двадцать два рубля. По словам исполняющего обязанности гендиректора «Псковпассажиравтотранса», это связано со снижением потока пассажиров летом. Такая цена за разовую поездку будет действовать до тридцать первого августа.

Столько же пассажиры заплатят за перевоз багажа.

Надежда Прыгина