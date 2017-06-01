Повсюду радостные лица и смех: в Детском парке проходит праздник в честь Дня защиты детей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.06.2017 14:32

Сегодня Международный день защиты детей. В Пскове основные праздничные мероприятия проходят в Детском парке. Как и чем радуют и развлекают детей в центре города?

ИРИНА КОВАЛЕНКО, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Основная праздничная площадка - это амфитеатр Детского парка, и как мы видим, сегодня достаточно многолюдно. Праздничное настроение, к счастью, не испортила погода. На улице ветрено, но, главное, сухо. Артисты очень беспокоились, что пойдёт дождь, ведь выступают они под открытым небом.

Зрители очень тепло принимают юные коллективы. А их, к слову, на сцене амфитеатра сегодня немало. Здесь выступают детский хореографический ансамбль "Солнышко", театр миниатюр "Уникс", танцевальный коллектив "Фреш", вокальный коллектив "Карамелька", воспитанники спортивного клуба "Бригантина". Целый танцевальный спектакль для своих зрителей подготовили артисты хореографического ансамбля "Созвездие". И, сегодня, конечно же, работают все карусели в Детском парке. Всех артистов поощряют бесплатными билетами. Пригласительные на аттракционы дарят и самым активным участникам интерактивной программы "Пой вместе с нами". В общем, праздник сегодня, несмотря на будний день, удался. По всему парку мы видим радостные лица и слышим детский смех. И это, конечно, главное, без чего нельзя обойтись в Международный День защиты детей.

Ирина Коваленко, Юрий Ильин