Страшное ДТП с участием экскаватора на мосту 50-летия Октября: два человека погибли, еще два – в больнице

Смертельное ДТП на мосту 50-летия Октября произошло поздним вечером накануне. Установлено, что водитель иномарки выбрал небезопасную скорость движения и совершил наезд на дорожного рабочего. Молодой человек девяносто четвёртого года рождения как раз выставлял предупреждающие знаки на проезжей части. После роковая легковушка столкнулась с экскаватором.
Печальный итог - двое погибших - водитель Митсубиси и дорожник, и двое пострадавших - экскаваторщик и пассажир иномарки. Оба доставлены в Областную больницу, состояние последнего крайне тяжёлое. Свидетелей этого ЧП на дороге ГИБДД просит звонить по номеру в Пскове: 29-25-82, или по телефону 02.
Надежда Прыгина
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Июнь 2017
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