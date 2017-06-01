Страшное ДТП с участием экскаватора на мосту 50-летия Октября: два человека погибли, еще два – в больнице

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.06.2017 11:58

Смертельное ДТП на мосту 50-летия Октября произошло поздним вечером накануне. Установлено, что водитель иномарки выбрал небезопасную скорость движения и совершил наезд на дорожного рабочего. Молодой человек девяносто четвёртого года рождения как раз выставлял предупреждающие знаки на проезжей части. После роковая легковушка столкнулась с экскаватором.

Печальный итог - двое погибших - водитель Митсубиси и дорожник, и двое пострадавших - экскаваторщик и пассажир иномарки. Оба доставлены в Областную больницу, состояние последнего крайне тяжёлое. Свидетелей этого ЧП на дороге ГИБДД просит звонить по номеру в Пскове: 29-25-82, или по телефону 02.

Надежда Прыгина