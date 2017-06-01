Кардинальные методы решения финансовых проблем школы… Грозит ли закрытие выпускному классу псковской школы № 17?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.06.2017 11:50

Самый настоящий шок испытали родители и ученики школы номер семнадцать города Пскова. Десятиклассники принесли домой документ, в котором категорично утверждалось: на новый учебный год формировать одиннадцатый класс руководство образовательного учреждения не будет. Всем нужно забрать документы и перевестись в другие школы. А это, переживают родители, огромный стресс для детей. В поисках справедливости псковичи дошли до городского Управления образования.

Информация, которую я буду вам доводить - не обсуждается...

Именно это услышали мамы и папы будущих одиннадцатиклассников, когда руководство школы, по их словам, все-таки соблаговолило поставить родителей и детей в известность: в следующем учебном году одиннадцатый класс открываться не будет. Информация об этом, якобы, поступила в образовательное учреждение ещё в начале января, но дальше руководства школы до конца мая, почему-то не распространялась. Выяснилось всё, когда ребята принесли совсем недавно домой вот эту справку. Здесь указано: формирование одиннадцатого класса не производится. Проблема, объяснил на собрании возмущенным семьям директор, в нехватке денег. На открытие класса нужно около шестисот тысяч рублей, а поскольку учеников только девять, подобные вложения не целесообразны! Ребятам уже сейчас следует подыскивать себе новые учебные заведения!

ОЛЬГА ПАВЛОВА, БАБУШКА УЧЕНИКА 11 КЛАССА ШКОЛЫ №17:

Лично мои ощущения - это гипертонический криз был. Я думаю, что у остальных родителей - то же самое. Поставили в известность поздно. Если бы поставили, как директор сказала, что это в январе месяце все пришло, мы бы уже, честное слово, обошли бы всех!

Радости от возможных перемен и сами школьники не испытывают: впереди выпускной класс, ЕГЭ. И тратить нервы на адаптацию, привыкание к новым учителям, поиск новых друзей - никто не готов. Кроме того, семьям грозят и дополнительные материальные издержки.

ФЕДОР ВЛАСОВ, УЧЕНИК 10 КЛАССА ШКОЛЫ №17:

Проездной придется покупать, он-то в принципе мне был не нужен. Как бы тоже пока не привычно. Новый коллектив, будет очень сложно. Возможно, примут, возможно, не примут, все пятьдесят на пятьдесят.

В городском Управлении образования на специальной встрече с родителями отрицать не стали: проблемы с финансированием есть, но решать их столь кардинальным способом, как расформирование класса, никто и никогда директору школы не предлагал. В федеральном законе об образовании четко прописаны возможные причины прекращения отношений между школой и учеником. И отсутствие денег, согласно этому документу, не повод принуждать детей и их родителей искать новое учебное заведение. Трудности с финансами - это забота властей. И здесь директор школы, с написанием столь категоричного документа, который и выдали школьникам, конечно, зашла слишком далеко.

ИГОРЬ ПРОКОФЬЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ПСКОВА:

Нет законных оснований о расформировании, закрытии класса, перевода детей в другую школу и так далее. Поэтому первого сентября ребята придут в 11 класс, отучатся в родной школе, сдадут единый государственный экзамен.

Функционирование класса, пообещали в городском Управлении образования, проверит специальная комиссия в сентябре. Кроме того, будут рассмотрены сообщения родителей о том, что в школе с них регулярно собирают деньги на учебники. Специалисты оценят - насколько добровольны для семей были эти вложения.

Виктория Парфёнова, Владимир Шагапов, Александр Калинин