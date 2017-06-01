Четыре гранта по полтора миллиона рублей получат лучшие городские поселения области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 01.06.2017 11:12

Сегодня стартует конкурс на лучше поселение области. Победителей в категории «Городские поселения» ждёт четыре гранта по полтора миллиона рублей. Населённым пунктам поменьше планируют выдать вознаграждение в размере одного миллиона.

Проводят конкурс во второй раз. По его условиям, победители прошлого года не могут участвовать в той же номинации повторно.

Надежда Прыгина