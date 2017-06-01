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Четыре гранта по полтора миллиона рублей получат лучшие городские поселения области

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Категория: Вести-Псков
Создано 01.06.2017 11:12

Четыре гранта по полтора миллиона рублей получат лучшие городские поселения областиСегодня стартует конкурс на лучше поселение области. Победителей в категории «Городские поселения» ждёт четыре гранта по полтора миллиона рублей. Населённым пунктам поменьше планируют выдать вознаграждение в размере одного миллиона.

Проводят конкурс во второй раз. По его условиям, победители прошлого года не могут участвовать в той же номинации повторно.

Надежда Прыгина


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